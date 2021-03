Má bipolární poruchu a ráda se koupe v mléce. Zpěvačka Mariah Careyová slaví 52 let

Americká zpěvačka, textařka, producentka a v neposlední řadě i herečka Mariah Careyová patří k nejúspěšnějším interpretkám populární hudby všech dob. Za svou kariéru prodala přes 200 milionů nosičů, její písně okupovaly hitparády a získala také řadu cen, například pět prestižních Grammy.

Dcera operní pěvkyně a leteckého inženýra, které po otci koluje v krvi černošská a latinskoamerická krev, mířila do showbyznysu od dětství. Podle tradované historky Careyová už jako tříletá pomáhala matce s árií z Rigoletta, na střední škole zpívala doprovodné vokály.

První léta její kariéry jsou pak spjatá se jménem někdejšího šéfa hudebního studia Columbia Tommyho Mottoly. Právě jemu se na konci 80. let dostala do ruky nahrávka s hlasem Careyové. Technicky dokonalý zpěv Mottolu uchvátil a kariéru mladé umělkyně, která si své písničky zčásti i sama psala (na vzniku svých skladeb se Careyová podílí dodnes), vzal do svých rukou.

Debutové album nazvané jejím jménem vyšlo v roce 1990 a kritika nešetřila superlativy. Objevily se dokonce hlasy, které o Careyové hovořily jako o nejtalentovanější bělošské zpěvačce desetiletí, později ji zase označovali za protiváhu černého hlasu Whitney Houstonové.

Careyová se pyšní pětioktávovým rozsahem, s nímž zvládá nejrůznější hudební styly. Inspiraci v soulu nacházela Careyová od počátku, od druhé půlky 90. let její tvorba stále více vycházela i z dalších stylů typických pro afroamerické hudebníky - hip-hopu, rhythm and blues nebo duchovních písní.

Zpěvačka si také zahrála v několika filmech, nejúspěšnějším byl Precious, nominovaný v roce 2010 na několik Oscarů. Careyová si nakonec za svůj výkon odnesla cenu na filmovém festivalu v americkém Palm Springs.

V roce 2018 přiznala, že trpí bipolární poruchou, přestože si diagnózu vyslechla již před dvaceti lety.

Rodačka z New Yorku je dvakrát rozvedená a je matkou devítiletých dvojčat. Dcera Monroe a syn Moroccan vzešli z bývalého manželství Careyové s o deset let mladším hudebníkem a hercem Nickem Cannonem. Pár se rozvedl v roce 2016.

Podívejte se na další zajímavosti z jejího života.