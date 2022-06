"Umím dobrý chleba s máslem," říká o sobě milovník jídla Marek Vašut

Pozornost moderátora Jana Krause upoutal Vašutův červený kapesníček, který měl zastrčený v kapsičce saka. "To víš, stará škola," komentoval svůj styl se smíchem herec. "Já jsem takovéhle věci sál s mateřským mlékem. Dokonce si ho sám čechrám a můžu ti dát lekci," řekl a ukázal několik možných způsobů úpravy včetně svého nejoblíbenějšího.

Vašut se pochlubil tím, že na rozdíl od od některých svých kolegů nevyužívá služeb stylisty a oblečení pro všechny příležitosti si vybírá sám. "Vždyť já jsem měl i módní salon," připomněl své čtyřleté podnikání v oblasti módy i to, že v devadesátkách zkoušel podnikat každý. "A skoro všichni herci jsme zkrachovali. Tedy ne všichni, já jsem odešel s černou nulou."

Jako řada jiných hostů i Vašut přinesl svému hostiteli dárek. "Přinesl jsem ti tričko, ale s posláním. To se myslím k duchu tohoto pořadu báječně hodí - je tam citát, dámy a pánové, podle mě proroka biblických rozměrů dvacátého století, George Orwella, který zní: Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet," odcitoval herec.

Spolu s Krausem se dostali i k tomu, čím si herec rád dělá radost. Nad odpovědí nemusel Vašut dlouho přemýšlet - jednoznačně dobré víno, kterému přezdívá mléko starců. A k vínu pochopitelně patří i dobré jídlo. "Jsem gurmet, když na to přijde," prozradil na sebe s tím, že sám ale vůbec nevaří. "Mám spoustu kamarádů, kteří vynikajícím způsobem vaří, já to rád sním, ale sám si udělám dobrý chleba s máslem nebo se sádlem, troška cibule nebo hořčice…" popsal a pokračoval ve vykreslování toho, jak při konzumaci postupovat co nejúsporněji, aby člověk, pokud možno, zašpinil co nejméně nádobí.

Dalšími hosty Show Jana Krause byla zpěvačka Jitka Zelenková a oddíl pánských akvabel Krasoplavci.