Eva Decastelo se bude rozvádět. Manželství vydrželo třináct let

"Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost," napsala Eva Decastelo (za svobodna Aichmajerová) ve středu na své profily na sociálních sítích.

Třiačtyřicetiletá moderátorka, která má s manželem dvě děti, také ujistila, že jejich rozchod proběhl poklidně a prioritou pro ně zůstává právě péče o společné potomky. "Dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat," dodala Decastelo, která se rozhodla žádné podrobnosti o příčinách rozpadu manželství nezveřejňovat.

Se scénáristou, který je podepsaný například pod seriály Slunečná nebo ZOO, se brali před třinácti lety v římskokatolickém kostele Narození panny Marie v Želivu a Decastelo tehdy byla jen pár týdnů před porodem syna Michaela. Další rok se páru narodila dcera Zuzana.

Pro jejího muže to byla už druhá svatba, z manželství se Štěpánkou Decastelo má ještě syna Eliase.