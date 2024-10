"Manželka mi chtěla zničit vztah s dcerou. Dva roky jsem ji neviděl," říká Stropnický

Asi jen těžko se najde někdo, kdo neslyšel o konci manželství herečky Veroniky Žilkové a diplomata Martina Stropnického. Podle tvrzení herečky jí manžel konec jejich vztahu oznámil mailem týden poté, co se vrátili ze společné dovolené. Stropnický, i když byl žádán o vyjádření, ho nikdy neposkytl. Až teď.

"Když se nějaký vztah rozpadne, tak je to vždycky velká prohra obou lidí, kterých se to týká. A teď nemluvme o tom, kolik procent zavinil kdo, to vlastně nikdo dohromady neví a myslím, že to nevědí kolikrát ani oni dva. Objektivita je první věc, která zmizí. A myslím si, že je chyba se k tomu vyjadřovat. Je to výsostně osobní věc, je to bolestivá věc, je to věc, kterou si člověk nepřeje, aby se stala," řekl Stropnický pro Novinky.cz s tím, že mlčení ho stálo hodně sil, ale podle vlastních slov nechtěl klesnout na úroveň protistrany.

"Nebylo to příjemné ani pro moje příbuzenstvo nebo pro moje dospělé děti, protože to skutečně mělo snahu co nejvíce mě poškodit a taky poškodit můj vztah s dcerou, kterou mám s bývalou ženou, což se, doufám, nepovedlo," říká bývalý velvyslanec v Izraeli, kde si také na ambasádě našel novou životní partnerku. Na celé věci je pro něj údajně nejbolestivější fakt, že s dnes již dospělou dcerou Kordulou nemá žádný kontakt. "Ale to, co jediné mě na mojí momentální situaci opravdu trápí, je, že jsem ji dva roky neviděl a dva roky jsem ji neslyšel."

Jeho slova jsou ale v rozporu s tím, co tvrdí Žilková. Ta prý usilovala v době rozvodu o střídavou péči, kterou ale Stropnický měl odmítnout. "Otec Kordulky střídavou péči odmítá a pobyt v Izraeli si o rok prodloužil. Když je v pětašedesáti letech přesvědčený, že ho dcera v pravidelném osobním kontaktu nepotřebuje, jeho názor soudem nezměníte. Ale za pokus to stojí," nechala se Žilková slyšet v roce 2022.