Maminka Terezy Ramba omylem urazila Ivanu Chýlkovou. Šlo o "frňáky"

Ramba Krausovi přinesla šaty z kolekce své vlastní značky udržitelného oblečení. Tu nazvala Láska je a Janu Krausovi vysvětila, že je to značka pro cyniky. Šaty, které mají na zádech vyšitý nápis O tobě sním, měly být určeny pro jeho manželku Ivanku. "Myslím, že je to Ivanky styl," zamyslela se Tereza a prozradila, že se minulý týden podařilo její mamince nechtěně Ivanku urazit.

"Moje máma ji má ráda a chtěla jí dát poklonu, ale takhle dává moje máma poklony… Ivanka mi pořád hraje mámu, furt, už patnáct let. Nejvyšší herečka s tou nejnižší liliputí pořád hrajou dvojici matka a dcera… a moje máma jí řekla, vy máte stejný frňák jako to moje dítě. A myslela to dobře, ale vyznělo to blbě," vyprávěla se smíchem.

Mimo to herečka přiznala, že nezvládá krizové situace. Z těch běžných jí prý moc nejde řízení auta. "Furt bourám, to se nezměnilo. Akorát bourám čím dál tím dražší auta, což je o to horší," dodala herečka.

Debata se stočila i k jejímu příjmení, které přejala po svatbě s akrobatem Matyášem Rambou. "Horší už to nemůže být," říká a pobaveně vyvrací, že by to bylo jméno umělecké. "Já jsem se chtěla jmenovat Rambo, ale ta paní na matrice byla příšerně proti. A víte, jak mi říkají? Karamba! A když jsem těhotná, tak mi říkají Rambakoule."

Dalšími hosty Show Jana Krause byla část našeho hokejového mužstva, které přivezlo čerstvě vybojovanou bronzovou medaili z Mistrovství světa v ledním hokeji 2022, úspěšný módní návrhář Osmany Laffita a také dámy Danuše Šlajerová, Zdenka Killermanová a Eva Peteříková, první trojčata, jež se narodila v Plzni. Nejnovější díl uvede TV Prima 1. června ve 21:35.