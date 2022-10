"Mám pocit, že se zblázním," říká Bernášková o nemoci, kterou trpí i Eric Clapton

"Přirovnala bych to k papiňáku. Šumí to, šumí, až to mnohdy přejde do pískotu. Když se přetížím, pak v sobě pískám. Potom mám pocit, že se zblázním, nejde se soustředit na práci," popsala herečka Jana Bernášková zdravotní problém, který jí už přes rok ničí život.

V současné době nemoc, kterou lékaři považují za nevyléčitelnou, herečka zmírňuje pomocí speciálních sluchátek. "Využití sluchátek s šumy je druh léčby, s nímž přišel jeden americký neurolog. Růžový šum je název jednoho z šumů, který mi vyhovuje. Zní ve sluchátkách jen nepatrně, ale upoutává na sebe pozornost mozku, který se tím odpoutává od nekončícího zvuku v hlavě. Člověku se uleví," řekla herečka pro iDnes.cz s tím, že sluchátka má nasazená osm hodin denně. Předtím Bernášková podstoupila několik způsobů léčby, v akutní fázi jí ulevily kortikoidy.

Na den, kdy se u ní onemocnění projevilo, si pamatuje přesně. Bylo to 15. října loňského roku. Na rozdíl od mnoha jiných, jimž tinnitus spustí například hlasitá hudba na koncertu, Bernášková jako pravděpodobného viníka označuje covid, ale také velkou únavu a psychické vypětí poté, co jí loni zemřel na rakovinu slinivky otec, o kterého se starala.

Tinnitus je medicínské označení pro hučení či šelest v uších, který postihuje až 20 procent populace. S přibývajícím věkem jeho četnost stoupá. Trpěla jím řada známých osobností, například Ludwig van Beethoven, Martin Luther, Michelangelo. U Vincenta van Gogha se dokonce spekuluje o tom, že právě kvůli tinnitu si uřízl ucho. Ze slavných tváří současnosti se s tinnitem potýkali Eric Clapton, Chris Martin, Liza Minnelliová, Ozzy Osbourne či Barbra Streisandová.