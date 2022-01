Madonna přiznala, že by ráda znovu políbila Britney Spears

Třiašedesátiletá zpěvačka to přiznala svým fanouškům během vysílání na Instagramu během odpovědi na dotaz, zda se chystá vyrazit na turné. "To si piš! Musím. Já a Britney. To by bylo vážně super. Mohli bychom si zopakovat náš někdejší polibek," prohlásila Madonna. Zároveň ale dodala, že si není jistá, zda by se k ní Britney Spears na vystoupení chtěla připojit.

Není to poprvé, co zpěvačka proslulá svým provokativním vystupováním zatoužila ikonický moment zopakovat. Prakticky stejnou výzvu zveřejnila už před deseti lety. Tenkrát k ničemu takovému nedošlo.

Momentálně se Madonna kromě plánování turné věnuje hlavně přípravě filmu o svém životě a kariéře. Podle dřívějších zpráv by jej měla sama režírovat.

Britney Spears se vloni zbavila třináct let trvajícího nuceného opatrovnictví a momentálně je o ní slyšet ponejvíc v souvislosti s rozepřemi s rodinnými příslušníky a také nahými fotkami na jejím Instagramu.