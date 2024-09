Lukáš Pollert nechápe, proč hasičům vadí sjíždění řek při povodních

S velkou vodou bojuje velká část republiky a mnohde jsou následky katastrofální. Přesto se v takové situaci najdou jedinci, kteří berou rozvodněné toky jako atrakci a rozhodnou se jít si zaplavat nebo sjíždět vodu na nejrůznějších plavidlech. Proti takovému hazardování ostře vystupují složky IZS.

"Lidé stále riskují. I přes zákaz plavby se prohání v lodích na rozbouřené Vltavě. Celou věc jsme předali k řešení policistům. Prosíme vás, neriskujte v rozbouřené vodě, případnou záchranou riskujete i životy zasahujících hasičů," informovali hasiči na sociálních sítích. A právě takové varování nechápe lékař a kanoista Lukáš Pollert.

"Před mnoha a mnoha lety, když ještě nebyl internet, vodáci zcela přirozeně sjížděli rozvodněné řeky a nikomu to nevadilo. Nikdo je totiž neviděl. Dnes? Mediální lynč. Co se změnilo? Mediální obraz reality je jiný než skutečná realita. À propos, díky internetu nás střídá jedna apokalypsa za druhou, není-liž pravda?" napsal na svém profilu na síti X člověk, který v posledních letech vystupoval například proti nošení roušek v době pandemie covidu-19. A okamžitě za to schytal ostrou kritiku.

"To teď myslíte vážně? Ti samí budou za chvíli skučet, jak potřebují pomoc, a IZS s nimi bude ztrácet čas, místo aby se věnoval potřebným," rozčílil se jeden z komentujících. A další šel ve svém rozhořčení ještě dál. "Ne nadarmo jsou ARO plné takových debilů. Jen jsem nečekal, že to bude i z druhé strany té postele," nebral si komentující servítky. Pollert si ale v diskusi dál trval na svém. S pochopením se ale nesetkal.

"Víte, že je rozdíl mezi divokou řekou, která je divoká přirozeně, a mezi řekou, která v sobě při povodních táhne všechny sračky a věci, co kde cestou potká, že jo? Že jo? Bože, vy jste fakt imbecil," vyjádřil svůj názor další z komentujících.