"Rakovina je volba umírajících," říká Jaroslav Dušek. Naštval tím i svoje přátele

"Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe," pronesl herec Jaroslav Dušek v podcastu Čestmíra Strakatého, který ukázku z něj zveřejnil na Twitteru.

A ve svých šokujících prohlášeních herec pokračoval. "Skoro vám řeknu, že odhadnete, kteří z těch lidí zemřou a kteří se z toho dostanou. To, že někdo chce žít, že to říká, neznamená, že to chce, protože když se díváte na to, jak žije, tak přece vidíte, jestli to chce, nebo nechce," tvrdí herec.

Jeho slova vyvolala velkou vlnu kritiky. Distancoval se od nich například i Duškův dlouholetý spolupracovník režisér Jan Hřebejk.

