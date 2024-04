Lucie Šteflová z Vyprávěj se kdysi pokusila o sebevraždu kvůli obviněním z prostituce

Lucie Šteflová se před osmi lety potýkala s mediální kauzou, která na ni měla velmi negativní dopad. Bulvární média tehdy přinesla informaci, že si finančně vypomohla prostitucí, a vzhledem k nekontrolovatelnému množství bombastických článků toho na tehdy dvacetiletou herečku bylo moc.

"Měla jsem deprese a jednou jsem se pokusila o sebevraždu," promluvila teď u příležitosti propagace projektu (ne)Závislá, který se soustředí na pomoc dětským pacientům z psychiatrických léčeben. "Měla jsem mediální lynč, bylo toho na mě hodně, bylo mi dvacet. Nestydím se za to. Beru to jako svůj osobní zkrat."

Podle herečky by se mělo o duševních nemocích mluvit s větší otevřeností a brát je s podobným pochopením jako třeba chřipku. S vděčností se třeba ohlíží na krizové centrum, které jí pomohlo v jejím nejtěžším období.

"Byla jsem pět dní v RIAPS, což je centrum krizové intervence a je to také úžasná společnost," uvedla pro Super.cz. "Hrozně mi to pomohlo. I těch pět dní mi vlastně stačilo. Byla jsem tam bez telefonu, mimo svoji komfortní zónu. Mluvilo se o věcech do hloubky. Byly tam skupinové i individuální terapie. Dalo mi to hrozně moc do života, jak na některé věci pohlížet a neřešit, co si kdo myslí."

Šteflová teď prožívá šťastné období. Je maminkou malé prvňačky a je šťastně zasnoubená. Ještě před lety se pokoušela uvést kauzu s prostitucí na pravou míru. "Bylo to hodně vykonstruované a řeší se to i soudně. Všechno se dá nafouknout, je to komplikované. Netvrdím, že jsem byla vždycky slušná holka, mám a měla jsem ráda muže, ale nikdy ne za peníze," bránila se před třemi lety.