Lucie Borhyová vydává vánoční singl. Roli dostaly i její dvě děti

"Do role zpěvačky bych se určitě nestavěla, to je silné slovo. Spíš si vyzkouším být zpěvačkou. Štefan Margita mě přemlouval, ať do toho jdu, a když mi Michal Kindl poslal hudbu a text, tak se nedalo říct ne, protože se mi to moc líbilo," řekla o svém prvním pěveckém pokusu moderátorka Lucie Borhyová magazínu Super.cz.

Vánoční singl s názvem Splněná přání Borhyová pustila do světa během první adventní neděle. "Je to má první písnička. Už mám za sebou nějakou hereckou zkušenost, moderátorskou, taneční a teď budu mít první počin pěvecký," řekla moderátorka, která se objevila v klipech Milana Peroutky, Marka Ztraceného nebo například zmiňovaného Michala Kindla.

Její fanoušci se mohou těšit nejen na vánoční atmosféru, ale také na to, že se v Borhyová v klipu objeví po boku svých dvou dětí. "Linduška s Lucasem v té písničce mají také svoji malinkou roli. Je to vánoční písnička a hodí se do tohoto adventního času," říká Lucie, která jinak soukromí svých dětí velmi přísně střeží.

Protentokrát ale udělala výjimku. Možná i proto, že její syn Lucas má k hudbě velmi blízko. "Hraje na kytaru, na klavír, doma si skládá muziku díky různým aplikacím. Občas si něco zpívá nebo rapuje. Trošku s tím uměleckým světem koketuje. Točí si také různá YouTube videa, na tohle on je moc šikovný," prozradila pyšná maminka pro server Lifee.cz.