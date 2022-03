Leoš Mareš s malou dcerou Alex v náručí září štěstím

"Táta a dcera, dva týdny," napsal moderátor Leoš Mareš k fotce, kterou zveřejnil na svém Instagramu, a na níž se širokým úsměvem drží malou Alex. Spolu s manželkou Monikou Marešovou si tak naplno užívají prvního společného potomka.

Dcera Alex přišla na svět 10. března a Mareš s manželkou podle vlastních slov do poslední chvíle nevěděli, zda přivítají chlapce, nebo děvčátko. Jméno by však zůstalo stejné, i pokud by to byl kluk.

Alex je Marešovým třetím dítětem. Z prvního manželství s Monikou Marešovou, za svobodna Poslušnou, má šestnáctiletého syna Jakuba a dvanáctiletého Matěje. Moderátor tak poprvé zažívá, jaké to je být otcem holčičky.

Na svém Instagramu se novopečení rodiče pravidelně chlubí svým novým rodinným životem. Nechyběly tak například záběry z první společné procházky s kočárkem.