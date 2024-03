Leoš Mareš lituje svého divokého mládí. Kvůli vstupenkám spustil davové šílenství

V novém pořadu Lucie Výborné reflektoval moderátor Leoš Mareš svou kariéru, zejména její začátky. A ačkoli se mu povedlo dosáhnout obrovských úspěchů, kriticky zavzpomínal na přešlapy, kterých podle něj nebylo málo.

"Dvacet sedm let tam přicházíte v šest ráno," popisoval svou práci v rádiu, kam často chodil přímo z večírků. "Když si představíte, že před tou šestou ranní je to opravdu kousek, opravdu jenom kousíček ke třetí hodině, takže pokud se opravdu někde zdržíte, tak nezbývá moc času na rekonvalescenci."

Na "průšvihy" z mládí teď není zrovna pyšný. "Někdy se to samozřejmě stalo a byly okamžiky, kdy jsem to třeba nezvládl a udělal jsem i profesionální chyby, které mi jsou dodnes líto," kál se teď za svou neprofesionalitu.

Divoké večírky nebyly ovšem jedinou chybou během jeho kariéry. S nepříjemnými pocity zavzpomínal i na premiéru filmu Muži v černém v roce 1997. "Tehdy jsme rozdávali lístky. To byla taková neprofesionalita, která hraničila s ohrožením společnosti, a pro mě je to takové memento, že jsem to od té doby neudělal a chráním sebe i ostatní," začal. Spustil totiž davové šílenství.

"Dav se chová úplně nesmyslně a skoro by sebe sám zahubil a nedochází mu to. Byli jsme tenkrát na Václaváku, tam byl dav, já jsem tenkrát vzal tak dvacet lístků na Men in Black a řekl jsem: ‘Tři, dva, jedna!’ a jak jsem je vyhecoval, tak to bylo opravdu něco," vzpomínal rozpačitě. "Já jsem utekl do nejbližšího obchodu se schovat a lidi po sobě lezli a trhali si oblečení, kabelky, šlapali po sobě."

Děsivý moment mu byl poučením, že se kvůli zajímavému obsahu nevyplatí takto riskovat. "Jedinec je opravdu chytrý, ale lidi pohromadě se chovají jinak," dodal opatrně.