Ornella Koktová je po Survivoru zpátky doma. Marešovi slaví narozeniny své dcery

Minulý týden se z návratu domů a mezi své blízké těšila Ornella Koktová. Nejen že byla pro ni zkušenost z reality show Survivor náročná, ale také se jí stýskalo po objetích a mazlení. I proto se ráda pochlubila společnou fotkou z postele, kde byla nashromážděná celá její rodina.

Ze svých dětí se těšily i další celebrity. Leoš a Monika Marešovi připravili pro svou dvouletou dceru Alex stylovou oslavu narozenin a Lucie Benešová neskrývala radost z toho, že se stala dvojnásobnou babičkou.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.