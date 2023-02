Leoš Mareš sdílí s fanoušky svou kolonoskopii. Prevenci vnímám hodně osobně, říká

"Doktor říkal, že by se mělo chodit v 50 letech, ale že to chtějí posunout na 45 let. Jsem objednaný na čtvrtek," sdělil svým sledujícím na Instagramu moderátor Leoš Mareš, že se chystá na preventivní kolonoskopii neboli vyšetření tlustého střeva. "Táta mi zemřel na rakovinu tlustého střeva, takže prevenci vnímám dost osobně," dovysvětlil ještě následně ve stories.

A milionu sledujících ukázal, jak vypadá příprava na takové vyšetření. Během ní musí dodržovat speciální dietu a den před vyšetřením pomocí projímavého roztoku střeva dokonale vyčistit.

"Jsem nervózní," sdělil pak ještě Marek už z ordinace, kde se na výkon chystal. Moderátor ale není první slavnou osobností, která šla takto s kůží na trh. Stejný krok udělal například americký herec Ryan Reynolds, jenž je stejně starý a který podstoupil stejné vyšetření a nebál se o tom informovat veřejnost.