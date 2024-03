Machálková promluvila o synově lásce a dodala: "Taky bych si ještě přála silný vztah"

Leona Machálková je pyšnou matkou syna Artura, který jde v profesních stopách svého otce Bořka Šípka a studuje design a výtvarné umění v Itálii. "Má se skvěle a užívá si mladého života. Viděli jsme se nedávno, před 14 dny. Byl tu i se svojí dívkou," prozradila pro Expres.cz.

Ze své případné snachy je zpěvačka očividně nadšená. "Jsou spolu rok, je to první velká láska. Je to jeho spolužačka. Jsou nemocní láskou. Je hezké, že mají společné zájmy. Nejen škola, ale také umění nebo hudba. Jsou na stejné vlně a užívají si to," prozradila rozněžněná Leona, která už se těší, až za ní syn přijede znovu. "Přijede na Velikonoce, pojede na chalupu malovat vajíčka," upřesnila zpěvačka.

Na přímou otázku, jestli v jejím případě není na obzoru nový partner, odpověděla: "Kde jsou? Kde jsou? Ale, to víte, když vidím ty mladý, taky bych si ještě v životě přála nějaký silný vztah."