Věk a vrásky jim sluší: Které české celebrity zrají jako víno?

Jitka Asterová se i po šedesátce věnuje mimo herectví také modelingu. "Chodím přehlídky, kde jsem jako jediná šedesát plus. Strašně mě to baví, protože sklidím vždycky největší ovace. Až je to nespravedlivé vůči těm krásným mladým modelkám. Lidi mi tleskají, asi proto, že jsem jedna z nich. Nebo jsem možná legrační, to je také možné," řekla herečka Super.cz.

Nechte se inspirovat naší galerii a podívejte se, jak některé české "hvězdy" zrají do krásy.