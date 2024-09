Lenka Zahradnická je potřetí maminkou. Po dvou dcerách se dočkala syna

Herečka Lenka Zahradničká je od neděle trojnásobnou maminkou. Radostnou novinkou se ale pochlubila až o den později, kdy na svém profilu na Instagramu sdílela rodinnou fotografii přímo z porodnice. "Boarding completed," napsala ke snímku, na kterém je nejen její manžel, slovenský hudebník Michal Vavro, ale i sedmiletá Jasmína a čtyřletá Jovanka spolu s nejnovějším sourozencem. Tentokrát k nim do rodiny přibyl chlapeček, který také dostal jméno začínající na J. Rodiče ho pojmenovali Jonáš.

"Do naší smečky 8. 9. v 7:34 přistoupil Jonáš. Jsme šťastní jako blechy, jsme v pořádku a těšíme se na příliv testosteronu do naší domácnosti! Chlapečku, moře trpělivosti ti s náma přeju. Ale tys přeci musel vědět, do čeho jdeš. Milujeme Tě! P. S.: Fáňu do porodnice bohužel nepustili, ale do smečky se počítá. Jen aby bylo jasno," nenechala Zahradnická fanoušky na pochybách, že ani v tuto chvíli nezapomněla na dalšího člena domácnosti - fenku Fanynku.

O tom, že je znovu těhotná, informovala herečka své sledující už v letos v dubnu. A podle jejích slov nejčastějším dotazem, kterému musela čelit, bylo, zda bylo třetí dítě plánované. "Měla jsem pocit, že pokud to nezkusím, budu si to jednou hrozně vyčítat. Řekli jsme si, že to prostě jen necháme být, a měli jsme to obrovské štěstí, že se to stalo, a jsme vděční," prozradila k tomu Zahradnická, která sama pochází ze tří dětí.