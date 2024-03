Lelu Vémolu okradli dva muži u supermarketu. "Je to extrém," tvrdí

S tím, že během čtvrtečního odpoledne jí byl odcizen u supermarketu nákup v poměrně vysoké hodnotě, se uplakaná Lela Vémola svěřila na svých sociálních sítích.

"Když jsem dávala dítě do auta, tak mě okradli. Měla jsem nakoupeno. Normálně jsem dávala dítě do auta a mezitím mě okradli," popisovala zážitek s pláčem. "Tohle je fakt extrém a doufám, že jsou spokojení. Já nemám slov, jak to někdo může udělat, jak někdo může okrádat lidi."

Bývalá playmate a manželka MMA zápasníka Karlose Vémoly popsala, jak ke krádeži došlo. "Měla jsem otevřený kufr a malého jsem dávala do auta," prozradila podrobněji. "Nákup potravin mi sebrali ve vysoké hodnotě. A taky velkou krabici, kde jsem měla dárečky. Já nemám slov. Byli to dva chlapi, extrémně rychlá akce. Zaregistrovala jsem to, ale co jsem sama měla dělat, ještě s malým dítětem v autě. Člověk se lekne, aby se nestalo ještě něco horšího."

Ačkoli je finančně dobře zabezpečená, to, co se jí stalo, vzala poměrně osobně. "Já taky musím pracovat, abych měla peníze. Nikomu nespadne nic jenom tak," nechala se slyšet ve svých InstaStories a své sledující zároveň vyzvala, aby si na své věci dávali pozor. A také obhájila svou reakci, že se za nimi nerozběhla a nekřičela na ně. "Nikdy nevíte, co vám kdy kdo může udělat. Proboha, mně tady šlo o dítě!" rozohňovala se v příspěvku.