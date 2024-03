Odhalená ňadra, kabátky z medvídků, i móda z nultých let. To byl Paris Fashion Week 2

Jak se zdá, módní návrháři po celém světě naprosto propadli kouzlu průhledných materiálů a své modelky posílají na molo na způsob princezny Koloběžky. "Chtěl jsem neudělat téměř nic," vyjádřil se vedoucí domu Saint Laurent, který na pařížském týdnu módy oděl modelky do průhledných halenek, jež opravdu nezakryly zhola nic. Podle něj to byl takřka očistný krok, který má začít novou kapitolu slavného módního ateliéru. Přeplácanosti už prý bylo dost. To by ovšem nesměli být další módní návrháři, kteří také na uplynulém Paris Fashion Week předvedli průhledné "nic".

Samozřejmě, pařížský módní týden ukázal ale mnohem víc než jen ženská ňadra: překvapivou anglománii, inspiraci módou z přelomu milénia a také vegansky snad akceptovatelné kabáty z plyšových medvídků.

Na to všechno se podívejte do naší módní galerie.