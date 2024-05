Lela Vémola si nechala rty znovu zvětšit. Fanoušci ji prosí, ať s tím přestane

Jen před rokem se Lela Vémola, bývalá playmate a manželka bijce Karlose Vémoly, zavázala, že s plastickými operacemi přestane a pozvolna procházela jemnou proměnou svého zevnějšku: místo hlubokých výstřihů volila spíš elegantní a decentnější módu a své nafouklé rty si nechala mírně zmenšit.

Ačkoli tehdy byla podle svých vyjádření na Instagramu s tímto rozhodnutím velice spokojená a měla pocit, že ji to omladilo, po roce svůj názor přehodnotila. "Já jsem toužila mít krásné, vykrojené plné rty (dubajský styl)," napsala k videu z nejnovějšího zákroku. Na kosmetické zákroky jiného druhu než plastické operace se patrně její přísaha nevztahovala.

"Moje rty po splasknutí jsou šťavnaté, plné a hodí se k mému obličeji. Lidé, kteří mě v poslední době viděli, si všimli výrazné změny, a že mě to i zjemnilo… protože důležité je, jaký máte tvar rtů," tvrdí teď sebevědomě Vémola. Na komentáře svých sledujících, kteří vyjádřili své zklamání, že nezůstala u přirozenějšího vzezření, když měla zmenšený horní ret, reagovala: "Ano, dříve jsem si ho nechala zmenšit, ale necítila jsem se v tom dobře. Zestaršovalo mě to. Myslím, že na to mám ještě hromadu času."

Vícero lidí vyjádřilo pod tímto příspěvkem nespokojenost s tím, že se Vémola přece jen vrátila ke svým starým zvyklostem. A ona s tím patrně i počítala, jelikož svůj příspěvek začala hned obhajobou: "Ženská krása je nádherná ve své rozmanitosti. Každá z nás se chceme líbit sobě a svému okolí. Je velmi důležité cítit se krásně zvenčí i po duševní stránce. Estetická vylepšení a úpravy lidí velmi rozdělují v názorech, což je v naprostém pořádku, nemůže se všem líbit to stejné, ale je důležité, abychom se naučili s úctou a porozuměním respektovat i opačné názory."