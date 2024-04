Velkorysá Lela Vémola o nevěrách svého manžela: "Každý muž dělá chyby"

V pořadu Superchat Lela Vémola přiznala, že pro ni bylo těžké číst o milenkách svého muže. Zdůraznila přitom, že informace o Karlosově nevěře přicházely vždy právě od údajných milenek.

"Jsme veřejně známí lidé, o to je to horší. Lidé milují tu show. Nechápu ty ženy, že se potřebují zviditelňovat na takových věcech. Je to ubohé a plytké," řekla Lela.

Vzápětí ale připustila, že vztahové kotrmelce s manželem skutečně zažila. A snažila se řešit je rozumem. "Jsem založením racionální žena. Každý muž dělá chyby. I takoví muži, o kterých bys to nikdy neřekla. Jde o to, jak se k tomu postaví muž i ta žena a jestli jsou natolik silní, jako partneři i manželé. A dokážou to překonat."

Manželka Karlose Vémoly pak dodala, že každá krize, kterou spolu s manželem ustáli, je nakonce ještě více sblížila. "Jsme silný pár. To je síla lásky," uvedla influencerka.