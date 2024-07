Lela Vémola je po další operaci. Trpí bolestí a nemůže jíst

Milovnice plastických vylepšení Lela Vémola má za sebou další operační zákrok. Tentokrát ale nešlo o žádnou zkrášlující proceduru. Bolestivou operaci čelistí podstoupila čistě ze zdravotních důvodů. Teď se rozhodla promluvit o tom, jak zákrok prožila a jak probíhá rekonvalescence.

"Ukazuji se vám po operaci. Vytahovali mi cysty ze spodní i horní čelisti, mám to zašité a za týden jdu na vytahování stehů," pozdravila manželka Karlose Vémoly své sledující. "Bolí mě to, nebudu tvrdit, že ne. Mám značný otok i modřinky, každopádně používám brutální léky na otoky i modřinky," řekla modelka, která je zkušenou nemocniční harcovnicí. I tak ale s pooperačními bolestmi zápasí. Ostatně na to, jak moc je zákrok bolestivý, se jí fanoušci často ptali.

"Já už mám v životě tolik bolestí, že už to neumím ani úplně posoudit. Představte si, že máte obě čelisti rozřezané, tak jak to může asi bolet. Samozřejmě nebudu tvrdit, že to nebolí, když mluvím nebo když si čistím zuby," prozradila Vémola s tím, že v rámci hojení nemůže kousat, a tak je odkázaná pouze na tekutou stravu.