Lejla Abbasová se stěhuje z Česka. Chci dát dětem vzdělání, které tu není možné, říká

"Chceme dětem dát britské vzdělání a tady to není možné ani únosné," vysvětlila modelka Lejla Abbasová důvody, které přiměly ji a jejího tureckého partnera Volkana Kaynaka, aby uvažovali o tom, že si život zařídí mimo území České republiky.

Původně měla Abbasová v plánu rodinu odstěhovat už letos. Blesku ale vysvětlila důvody, proč to prozatím není možné. "Rozhodli jsme se pro Kypr, kam bychom se natrvalo přestěhovali, ale bohužel David by tam musel nastoupit do ročníku o rok výš, než je teď, což by pro něj byl masakr, tak jsme to tenhle rok nechali u ledu. Ale jsme pevně rozhodnutí Česko opustit a najít dětem vhodné školy," řekla modelka.

Abbasová je čtyřnásobnou maminkou. Nejstaršího syna Davida má se svým bývalým partnerem, hudebníkem a politikem Michaelem Kocábem. Otcem tří mladších dětí - dcery Iman a dvojčat Thea a Bena je právě turecký podnikatel Volkan Kaynak. Angličtina je tak pro komunikaci v jejich domácnosti velmi důležitá.

K rodině Abbasové, jejíž otec pochází ze Súdánu, patří i neustálé cestování. Modelka má vlastní nadační fond Asante Kenya, který se zaměřuje hlavně na podporu vzdělání. Kvůli němu tráví část roku právě v Africe, kam brala všechny svoje děti. "Jsme kočovná rodina a takhle nám to prostě vyhovuje. Balení je někdy náročné, ale už jsem si zvykla," dodala.