Módní inspirace: Marešová, Klumová či Plodková jsou příklady stylových čtyřicátnic

S přibývajícím věkem je pro mnohé ženy velkým oříškem to, jak se mají oblékat. Mají dojem, že si už nemohou dovolit tolik bláznivých kombinací jako před lety, zároveň netouží po nudných outfitech, které by je zařadily do řad šedých myšek.

Z věku si rozhodně v oblasti stylu nelámou hlavu hvězdy a krásné ženy, jako jsou Jitka Schneiderová, Monika Marešová, Kim Kardashianová, Sienna Millerová, Katie Holmesová a další.

Které střihy, kousky, barvy a kombinace by se neměla bát vyzkoušet kdejaká čtyřicátnice? To najdete uvnitř naší galerie, kde rozhodně nechybí spousta módních ikon, které si ze čtyř křížků na krku stres nedělají.