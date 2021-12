Lady Gaga o vražedné roli ve filmu Klan Gucci: Měla jsem traumata a úzkosti

Pětatřicetiletá zpěvačka Lady Gaga vystupuje ve filmu v roli Patrizie Reggiani. Ta nechala zabít svého bývalého manžela a dědice impéria Gucci. Zpěvačka brala přípravu na svou roli velice precizně, až se v jeden moment začala cítit, jako by vraždu skutečně spáchala. Měla úzkosti a výčitky svědomí.

"Po dobu natáčení jsem měla kontrolu a disciplínu, dolehlo to na mě až po natáčení. Prožívala jsem traumata a úzkosti. Hlavně šlo o věci, které se mi vybavovaly z minulosti," svěřila v rozhovoru v pořadu The Late Show with Stephen Colbert.

Původně tvůrci zvažovali obsadit do role i jiné herečky. Ve hře byly například Angelina Jolie nebo Penélope Cruz. Ačkoliv by se do role také hodily, Lady Gaga na ni seděla mnohem více, a to hlavně díky svým italským kořenům. Ve filmu se například vyjadřovala s italským akcentem. "Mluvila jsem jejím přízvukem nonstop, i když jsem třeba telefonovala se svou rodinou. Nepředstírala jsem, že jsem Patrizia, ale chtěla jsem, aby se pro mě stal ten italský přízvuk úplně přirozeným a šel mi dobře přes pusu."

Gaga je zvyklá hrát různé role i běžně v životě a na pódiu. "Lidé si myslí, že jsem šílená. Ale nás, kteří tenhle způsob hraní vyznáváme, to vtahuje do děje a pohlcuje. Úplně to samé dělám, když stojím na pódiu a zpívám, jsem součástí určité role," vysvětlila Gaga v rozhovoru.

Tvůrci po zpěvačce nevyžadovali, aby si obarvila vlasy, ona však přesto trvala na černé barvě. Nedokázala hrát Italku a být přitom blond. "Vážně jsem na tom filmu chtěla odvést dobrou práci. Moje rodina má italské kořeny, ale žijeme v Americe, a tím pádem jsou ta kultura a vazby ještě složitější."

Patrizia Reggiani, kterou Gaga ztvárnila, je bývalá manželka Maurizia Gucciho. Ten byl v roce 1995 zavražděný. Přestože kriminalisté nedali dohromady dostatek důkazů, Patrizia byla za jeho vraždu odsouzená.

Podívejte se na trailer k filmu: