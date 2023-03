Kryštof Bartoš z Devadesátek napsal své partnerce báseň o jejím zadku. Ta ji spálila

Kryštof Bartoš a Martina Babišová byli hosté pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Prozradili tam mimo jiné, jak se seznámili. "Náhodou jsme se potkali v kavárně a vedle Martiny jsem si sedl, protože jinde nebylo místo," řekl Kryštof. Martina měla tehdy před sebou štos papírů, a když se jí zeptal, co dělá, odpověděla, že studuje fáze rozchodu. "Řekl jsem jí, že to jsem nedávno studoval taky. A tak jsme si hned padli do oka. Začali jsme se bavit o rozchodu a šíleném rozvodu Johnnyho Deppa s Amber Heard," dodal herec.

Herec prokázal i svou romantickou polohu, Martině se totiž dvořil i básní. "Napsal mi básničku o mém zadku. Byla moc hezká. Když mě ale jednou nas*al, obřadně jsem ji spálila. A lituju toho," prozradila Martina.

Mimochodem, Martina Babišová není jedinou herečkou, které psal Kryštof poezii. "Napsal jsem báseň i Martě Dancingerové, nikdy jsem jí ji ale neposlal. My jsme se v šestnácti potkali na recitační soutěži Poděbradské dny poezie a tehdy jsem se do Marty platonicky zamiloval," překvapil Kryštof nejen svou partnerku, ale i Martu Dancingerovou, která byla také jedním z hostů pořadu.