"Krize náš vztah posílila," říká Aneta Vignerová a přála by si další dítě

Jednu dobu to vypadalo, že vztah mezi Anetou Vignerovou a Petrem Kolečkem je nenávratně v troskách. To když se režisér během natáčení zakoukal do herečky Denisy Nesvačilové. Nakonec se ale bouřlivý milostný trojúhelník vyřešil svatbou a od té doby jsou Vignerová s Kolečkem jako dvě hrdličky.

"Je to velmi hezké a velmi posilněné," říká Vignerová o lásce s otcem svého syna Jiříka. Manželé jsou v současnosti dokonce tak spokojení, že by byli rádi, kdyby jejich synovi přibyl sourozenec. "Je to hrozně velké téma, které beru s respektem. Dítě beru jako boží dar, protože denně vidím spoustu příběhů lidí, kterým se to nedaří. Když miminko bude, tak bude, a když nebude, tak mám Jiříčka a jsem šťastná," říká s pokorou modelka, která se momentálně těší za velkou louži, kam svého muže doprovodí na pracovní cestě.

"Letím s manželem do New Yorku. Seriál Iveta bude na festivalu. Je to slovenský seriál, který jsme s manželem trochu vytvářeli, já jsem mu dávala nějaký námět a strávili jsme nad ním nějaké večery, takže se moc těším a mám radost, že je Iveta takhle úspěšná i ve světě," pochlubila se pro web eXtra.cz.