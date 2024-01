Daniel Krejčík a Matěj Stropnický se rozešli. Může za to nevěra

Vztah herce Daniela Krejčíka a bývalého politika Matěje Stropnického vypadal dlouhou dobu ideálně. Pár dokonce už po roce učinil obrovský krok a za 12 milionů koupil rozpadlý zámek ve středočeských Osečanech, který společnými silami rekonstruoval. Aby získali finance potřebné na opravu kulturní památky, založili dokonce letní divadelní festival na nádvoří zámku, kam se každoročně těšily tisíce diváků. Dvojice také mluvila o založení rodiny. Jenže teď je všem společným plánům konec.

Podle zjištění deníku Blesk za rozpadem vztahu stojí nevěra, které se dopustil právě Stropnický. "Bylo to se ženou a Dan se o tom dozvěděl. Strašně ho to ranilo, s Matějem se rozešel a vrátil se do Prahy," tvrdí zdroj Blesku. "Daniel ho velmi miloval, i to pořízení zámku byl jeho nápad. Teď se mu sesypal svět," dodal člověk, který má být bývalým partnerům blízko.

"Já se o tom nechci bavit, promiňte, omlouvám se," řekl smutně Krejčík, zatímco Stropnický na otázky týkající se aktuálního dění nereaguje vůbec.