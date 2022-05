Krejčík a Stropnický se dojemně rozloučili s jednou z ukrajinských obyvatelek zámku

O zážitky, které přináší život s uprchlíky z Ukrajiny, se herec Daniel Krejčík pravidelně dělí se svými sledujícími na Instagramu. Tentokrát prozradil, že žena, která během pobytu na zámku v Osečanech přivedla na svět miminko, se rozhodla vrátit na Ukrajinu, aby její muž mohl poprvé vidět dceru.

"Bál jsem se toho okamžiku, že budu smutnej, až odjedou, že o ně budu mít strach, přece jen spolu máme nespočet silných zážitků. Ale má to tak být a Marii jsem řekl, že kdyby cokoliv, dveře u nás mají vždycky otevřené. Vždycky.

Strach nemá, těší se, až její muž prvně uvidí po dvou měsících svoje dítě, a tahle touha ji žene dál," napsal ke společné fotografii Krejčík.

Mimo to přiznal, že během loučení došlo na slova, která ho dojala. To, když mu Maria řekla, že se těší, až se jednou s dcerou vrátí, a že si je jistá, že tou dobou už budou mít společně s partnerem Matějem Stropnickým své vlastní dítě.

Krejčík se netají tím, že po založení rodiny už delší dobu touží. Jaké to je, pečovat o děti, si vyzkoušel během účinkování v pořadu Výměna manželek, kde jich měl na starosti hned šest.

Rozruch minulý rok vyvolal i dopis, který Krejčík dostal od devítileté Emmy z dětského domova, která by si přála, aby si ji vzali do péče. "Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože ses mi moc líbil. Já mám ráda koně, psy, papoušky, ale možná i divadlo. Ale to nevím, protože jsem tam ještě nikdy nebyla," napsala mladému páru.