"Válka mi zničila život." Domov má nyní u Postoloprt, sní o návratu zpět do Luhanska

Marina pochází z města Severodoněck v Luhanské oblasti, kterou se podle informací ukrajinského generálního štábu momentálně snaží ruské síly dobýt. Marinina rodina vždy mluvila rusky, ve škole se učila v ukrajinštině. Její muž, rodina i část přátel na východě země zůstali. Nejhorší je pro ni to, že s lidmi v oblastech těžce zasažených válkou není možné se spojit, ani neví, zda jsou naživu. "Lidé, kteří zůstali na Ukrajině, nežijí, ale přežívají," řekla o jejich podmínkách s tím, že ona sama se má v Česku oproti nim velmi dobře.

K odjezdu ze země se rozhodla čtvrtého března z hodiny na hodinu, několik desítek minut před tím, než odjížděl vlak. Rozhodujícím momentem pro ni bylo to, když na dvůr vedlejšího domu dopadl dělostřelecký granát. Do Česka se Marina chtěla již dříve podívat, ne však jako válečná uprchlice, ale jako turistka. V sousedním Polsku bylo v době jejího útěku již přes milion uprchlíků, proto se rozhodla i s pětiletou dcerou a devítiletým synem pokračovat dál.

Marina si prozatím hledá práci, nejraději by se znovu živila jako kosmetička. "Je mi to bližší, chci dělat lidi krásnějšími," přeje si. Věří, že až si najde zaměstnání, její život bude zase o něco normálnější. Svým dětem říká o válce pravdu, nechce před nimi nic tajit. "Řekla jsem jim: Děti, začala válka. Dcera je ještě malinká, ale syn to všechno viděl. Rozumí tomu tak, jak tomu devítiletý kluk může rozumět," popsala.

Přesto se mladá Ukrajinka snaží, aby žila s dětmi i nedaleko Loun běžný život. "Moc pomáhá škola a školka, děti si ode mě odpočinou a já od nich," říká. Oporou jí je také hostitelská rodina, která je podle ní skvělá. "Přijali nás jako vlastní a starají se o nás," usmívá se. Stále ale sní o tom, že se vrátí do svého domu. Že už by nemusel stát, si zatím nepřipouští. "Chci vzkázat všem krajanům, že to zvládneme. Jsme silný národ, vyhrajeme, bojujeme," znělo její poselství na závěr.

Možná si za to půjdeme sednout

Druhou hostkou v pořadu moderátorky Terezy Dočkalové byla ředitelka mateřské školy v Lounech Olga Krátká, která těsně po invazi ruských vojsk na Ukrajinu zřídila adaptační skupinu pro ukrajinské děti. "Čekali jsem, že i když jsou Louny menší město, může přijít vlna maminek s malými dětmi - a bude jim potřeba pomoct," vysvětluje.

Na jednu stranu jí pomáhá pocit, že pro uprchlíky udělala, co dovedla, zároveň ji organizace klubu pro ukrajinské děti stresovala. "Věděla jsem totiž, že to neděláme dobře a že si za to možná půjdeme i sednout," říká. Adaptační skupina, která vznikla během týdne, totiž nemůže splňovat legislativní ani hygienické normy. Ukrajinkám, kterým se zřídka podaří děti hned umístit do školky, však chtěla nabídnout alespoň nouzové řešení.

Všem, kteří chtějí uprchlíkům také nabídnout pomocnou ruku, doporučuje, aby si všechny příběhy nepouštěli tolik k tělu. "Ze začátku se mi o Ukrajincích i zdálo. Člověk si to nemůže brát tak osobně," radí.