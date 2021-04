Nahé focení v Dubaji skončilo deportací. Nešlo o porno, ale stydím se, říká modelka

Na záběrech nechvalně proslulého videa bylo vidět, jak skupina nahých žen za denního světla pózuje na balkoně výškové budovy a shlíží přitom na dubajskou čtvrť Marina. Policie v Dubaji pak začátkem dubna zatkla jedenáct Ukrajinek, jednoho může ukrajinského původu a několik dalších osob v souvislosti se záběry.

Fotografie a video se následně šířily na sociálních sítích a úřady oznámily, že lidé, kteří se na pořízení záběrů podíleli, budou vyhoštěni.

Jednou z modelek je i 27letá Ukrajinka Jana Graboščuková. V rozhovoru pro televizi TSN přiznala, že se za celý incident stydí. A přiznává, že si zasloužila skončit ve vězení. Nicméně ji pohoršilo, jak s modelkami úřady jednaly.

Žena v televizi také bránila 41letého Ukrajince Vitalije Grišina, který celou akci v rámci své narozeninové oslavy pořádal a platil. "Nikdo po nás nic nevhodného nechtěl ani nás nepřesvědčoval, abychom točily porno," vysvětlila modelka. "Odpočívaly jsme, plavaly v Perském zálivu, fotografovaly se v plavkách v bazénu."

Byla to hloupost

Za kontroverzní focení může podle ní pouze náhoda. Modelky se rozhodly, že se převléknou, a přitom si chtěly pořídit několik pikantních fotek. "Byla to naše hloupost a neseme za to vinu, nikdo nikoho do ničeho nenutil," řekla Jana.

Policie na místo dorazila proto, že si akce všiml soused z vedlejší budovy a o focení informoval na sociálních sítích.

Následoval velmi tvrdý výslech. Policie podle Jany pracovala s verzí, že ženy jsou zapojeny do eskortního průmyslu. "Zjišťovali, jestli nám platí za sex nebo focení."

Policie jim zabavila veškeré osobní věci včetně piercingu na břiše. "Chovali se k nám jako ke zvířatům. Vzbudili nás uprostřed noci, strkali do nás, ale nemlátili nás," popsala dramatickou situaci v hotelu.

Některé dívky podle Jany začaly menstruovat, ale nedostalo se jim potřebných hygienických pomůcek. Policie jim důkladně zkontrolovala telefony i e-maily.

Ženy zůstaly ve vazbě několik dní, než byly deportovány ze země. Vitalij Grišin zůstává stále v Dubaji a je obviněný z "porušování norem veřejné morálky a organizování neslušného focení".

Trestem za nahotu nebo obscénní chování může být ve Spojených arabských emirátech až půl roku vězení nebo pokuta 5000 dirhamů (přibližně 30 tisíc korun). Za sdílení pornografického materiálu rovněž hrozí pobyt ve vězení a vysoké pokuty.