Královna pořádku Marie Kondo už není závislá na uklízení. Může za to její třetí dítě

Kondo přiznala, že úklid domácnosti nestíhá, ani se jím nestresuje jako dříve. "Až do nynějška jsem byla profesionální organizátorka a pořádkumilovná, vždycky jsem se snažila mít doma uklizeno. Ale pro své vlastní dobro jsem od toho trochu upustila," citoval ji britský zpravodajský web The Guardian. Za změnou podle ní stojí i narození jejího třetího dítěte v roce 2021.

"Přišla jsem na to, že je pro mě mnohem důležitější trávit svůj čas doma s dětmi," dodala s tím, že se teď spíše zaměřuje na jednoduché věci, které dokážou zlepšit každý den.

Loni v listopadu vydala knihu zaměřenou na organizaci domova i života. V ní 38letá podnikatelka nabádá čtenáře, aby si udělali pořádek ve svém životě a vytvořili si svůj vlastní rytmus v závislosti na tom, co jim dělá radost.

Kondo, která s celou svou rodinou nyní žije v Kalifornii, uvedla, že čas na úklid si sice stále najde, ale hlavně se věnuje věcem, které ji činí šťastnější.

Japonská spisovatelka a poradkyně získala celosvětové renomé v roce 2014 poté, co vyšla v angličtině její kniha The Life-Changing Magic of Tidying Up (v češtině vyšla pod názvem Zázračný úklid - pořádek jednou provždy, pozn. red.). V ní popisovala metodu KonMari, jež spočívá ve vlastnění omezeného počtu věcí. Proslula také dvěma pořady na Netflixu