Muži vynáší koš a ženy perou. Domácí práce stále dělíme podle pohlaví, uvádí studie

Výsledky nových výzkumů ukazují, že domácí práce jsou stále hlavní doménou žen a platí rozdělení toho, co dělají muži a co ženy. Potvrzuje to anglická i česká studie.

Téměř tři čtvrtiny žen ve Velké Británii mají pocit, že jsou to ony, které nesou břímě domácích prací, v porovnání s 35 procenty mužů, ukazují výsledky nového výzkumu. Více než polovina Britů uvedla, že mají stále rozdělené povinnosti i přesto, že si většina párů (74 procent) myslí, že rozdělení úkolů v domácnosti na základě genderu je zastaralé.

Výzkum inicioval výrobce spotřebičů Indesit a byl provedený na dvou tisících respondentech a respondentkách. Ukázalo se, že ve většině případů muži vynášejí koš a sekají trávu, zatímco ženy umývají nádobí a perou prádlo.

V domácnostech genderové normy přetrvávají

Nové poznatky navazují na studii z roku 2019, podle níž silné genderové normy v oblasti domácích povinností přetrvávají. Zatímco ženy tráví úklidem přibližně 16 hodin týdně, u mužů se jedná pouze o šest hodin.

Během první vlny koronaviru bylo také zveřejněno několik studií, podle nichž se muži začali věnovat více práci doma během pandemie. Výzkumníci z londýnské univerzity nicméně zkoumali, jak pandemie ovlivnila tradičně rozdělené role, a přišli na to, že nová situace neměla vliv na rozdělení rolí a že to byla stále žena, kdo uklízel více.

V březnovém výzkumu společnosti Nielsen Admosphere mělo pak 500 českých respondentů rozdělit jednotlivé domácí práce na mužské a ženské. Za nejvíce ženské úklidové činnosti je považováno žehlení (67 procent), praní záclon a závěsů (65 procent) a mytí zrcadel (58 procent).

Za mužské činnosti považuje 28 procent respondentů vynášení tříděného odpadu a 27 procent vynášení odpadků. Za nejméně vyhraněné je oproti britské studii považováno mytí nádobí (74 procent), zametání podlahy (71 procent), vysávání (69 procent), ale i zmíněné vynášení odpadků (68 procent).

Zajímavé je také podívat se, u jakých činností respondenti odpověděli, že je ve své domácnosti alespoň občas vykonávají oni sami. U všech nabízených úklidových činností převládly ženy nad muži (s výjimkou vynášení odpadků). To naznačuje, že je úklid v českých domácnostech stále spíše ženskou doménou.

Mohlo by vás zajímat: Česká Marie Kondo: Zázrak se stane, když vše uklidíte. Nechte jen, co vám dělá radost