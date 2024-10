Královna Alžběta II. zemřela na rakovinu, prozradil bývalý premiér Johnson

Zdravotní stav bývalé britské panovnice, královny Alžběty II., byl vždy přísně střeženým tajemstvím. A stejně tak se zdrženlivě Buckinghamský palác vyjádřil i k jejímu úmrtí, ke kterému došlo 8. září 2022. Oficiální úmrtní list vydaný na konci září uvádí jako příčinu smrti "stáří".

To však nyní rozporuje bývalý britský premiér Boris Johnson. Ten chystá tento týden vydání svých memoárů, nazvaných Unleashed (ve volném překladu Puštěn z řetězu). Tam naznačuje, že důvodem smrti Alžběty II. byla rakovina. "Věděl jsem zhruba rok či o něco déle, že měla nějakou formu rakoviny kostí, a její doktoři se obávali, že by se kdykoliv její stav mohl prudce zhoršit," píše Johnson.

Ve své knize vzpomíná také na své poslední setkání s panovnicí. "Vypadala bledá a shrbenější a na rukou a zápěstích měla tmavé modřiny, pravděpodobně od kapaček nebo injekcí." Zároveň ale dodává, že mysl panovnice byla "její nemocí zcela nedotčena".

Bývalý premiér není ale zdaleka první, kdo s teorií rakoviny u královny přišel. V biografii Elizabeth: An Intimate Portrait (Alžběta: Intimní portrét), vydané v roce 2023, zmínil královský životopisec Gyles Brandreth, že panovnice trpěla vzácnou formu myelomu, což je rakovina kostní dřeně. "Vysvětlovalo by to její únavu a úbytek na váze a 'problémy s pohyblivostí', o kterých jsme často slyšeli během posledního roku jejího života."

Buckinghamský palác se ale ani k jednomu tvrzení nevyjádřil. V současnosti však britská monarchie volí daleko otevřenější přístup. Letos oznámila nejen Catherine, princezna z Walesu, ale i samotný panovník, král Karel III., že bojují s touto zákeřnou nemocí.