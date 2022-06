V 96 letech nový sestřih. Královna Alžběta II. po letech změnila svůj typický účes

Šestadevadesátiletá královna Alžběta II. nový účes poprvé předvedla na oficiálním setkání na hradě Windsor s arcibiskupem z Canterbury Justinem Welbym a také s guvernérkou Nového Jižního Walesu Margaret Beazleyovou. Fotografie ze setkání prozrazují, že její vlasy jsou zkráceny především po stranách a vzadu.

V předchozím účesu se královna na veřejnosti naposledy předvedla 2. června, kdy se na úvod čtyřdenních oslav svého jubilea bez svého typického klobouku se širokou krempou vydala na slavnostní rozsvícení majáku.

Na úpravě svých vlasů si nechává britská panovnice velmi záležet, což popsala i její spolupracovnice Angela Kellyová ve své knize The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. V ní nechala čtenáře nahlédnout do každodenní péče o královnu. "Od března 2020 jsem královně každý týden myla vlasy, upravovala je, a když bylo potřeba, tak i stříhala," napsala v knize, kde se svěřila s tím, že byla ze svého úkolu velmi nervózní.

"Během prvních dvou týdnů jsem se třásla. Předtím jsem jí dělala vlasy jen jednou nebo dvakrát, když byla na palubě královské jachty Britannia. Královna byla tak laskavá, když mi radila, jakým specifickým způsobem mám nasadit natáčky."

Postupem času se ale královna nezdráhala vyjádřit svůj názor a Kellyovou dokázala rázně opravovat. Kellyová v knize přiznala, že to pro ni bylo tak stresující, že si zvykla dát si po každém česání na uklidnění gin s tonikem.