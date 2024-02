Kovy s partnerem zatím svatbu a děti neplánuje. Promluvil i o svých hejterech

Jeden z nejznámějších českých youtuberů Karel Kovář, který tvoří pod nickem Kovy, minulý rok oznámil zásnuby s dlouholetým partnerem, stylistou Miroslavem Romanivem. Pár tvoří už čtyři roky, a tak se nabízí otázka, kdy bude svatba a jestli dvojice přemýšlela například o založení rodiny.

"Zatím úplně konkrétně nepřemýšlíme o dalších krocích, myslím si, že to je tak trošku hudba budoucnosti. Samozřejmě sledujeme, jak se to bude odvíjet po té legislativní stránce, kdy zatím není úplně možné mít to samé, co třeba mají naši ostatní přátelé, tu opravdovou svatbu. Ale uvidíme, jak se to vyvine," řekl Kovy upřímně pro iDnes.

Díky své popularitě je Kovy hodně na očích a přiznává, že se setkává i s negativními reakcemi, které někdy míří i na jeho homosexuální orientaci. Jedním dechem ale dodává, že umí být nad věcí. "Obecně si z těchto - jak se říká - hejtů, nic nedělám. Beru to tak, že někdo frustrovaný přijde z práce a já jsem ten první, kdo se mu zrovna objeví pod rukama na té klávesnici nebo displeji, takže se snažím od toho mít odstup. Ty terče jsou samozřejmě jasné. Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl si najde. Ale snažím se soustředit spíš na tu pozitivní energii. Na lidi, kteří na má videa koukají rádi, které to naplňuje a posouvá. Myslím si, že jedině tak člověk může dělat to, co opravdu miluje. Soustředit se na to pozitivní, co z toho vychází."