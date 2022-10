Kovy o útoku na LGBT+ komunitu v Bratislavě: Je to zvednutý prst i pro nás

Youtuber Karel Kovář, známý jako Kovy, se ke své homosexuální orientaci přiznal v roce 2017. Na základě nedávného útoku, ke kterému došlo u bratislavského LGBT podniku Tepláreň, se rozhodl sdílet své současné pocity prostřednictvím videa. Vzpomínal přitom na svoje vlastní zkušenosti s homofobií z různých částí světa, včetně Ruska, kde na seznamkách jsou lidé s odlišnou orientací doslova pronásledováni.

Nejhorší osobní zkušenost si paradoxně odnesl z jinak tolerantního Norska, kde jej i jeho tehdejšího přítele slovně napadl opilý zákazník v samoobsluze. Když se zase při procházce v Paříži vedl se svým současným partnerem za ruku, plivl na ně kolemjdoucí z koloběžky.

"Když se na ulici držíte za ruce, neustále podvědomě myslíte na to, že to může být nějaké riziko, neustále skenujete okolí," svěřil se Kovy se svými běžnými obavami i s tím, že ním nedávný útok na Slovensku otřásl. Zůstal zklamán z reakcí elit i médií v Česku i na Slovensku, kde je to prý ještě stokrát horší.

Podle něj se politici snaží debatu zbytečně vyostřit třeba i v otázce zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků. "Na začátku jsou tyhlety slova, to, že někdo řekne: je potřeba chránit svazky mužů a žen. Chránit proti čemu? Proti komu? Jsou v ohrožení?" rozčiloval se Kovy, který se domnívá, že většinová společnost je mnohem tolerantnější. "Politici mají z nějakého důvodu pocit, že tohle je ta správná rétorika, kterou mají volit."

Proto si myslí, že je nutné konfrontovat lidi, kteří šíří nenávist a nevztahuje se to jen na politiky, ale na všechny. "Měl by to být zvednutý prst i pro nás," dodal Kovy. "Měli bychom se zamyslet nad tím, jak spolu komunikujeme, co se děje, co se hlavně může stát a jak tomu předejít."

Youtuber přiznal, že se necítí úplně bezpečně navzdory svému privilegovanému postavení. I proto vyzývá k toleranci a překonání nenávisti. "To, že země pokračuje nějakým dobrým směrem k větší toleranci a otevřenosti, neznamená, že se to nemůže v jednu chvíli zlomit," řekl. "Mám pocit, že jsme v důležitém bodě, kdy je potřeba tohle adresovat a mluvit o tom, abychom se do něčeho takového nedostali," uzavřel Kovy svoje video s tím, že je potřeba nenávist přetavit radši v něco pozitivního.