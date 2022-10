Táňa Pauhofová chce rovnoprávnost pro stejnopohlavní páry

Herečka Táňa Pauhofová patří k těm, kterými velmi otřásla událost z minulého týdne v Bratislavě, kdy před gay klubem Tepláreň střelec zavraždil dva z návštěvníků. Rozhodla se proto, že nebude jen nečinně přihlížet a čekat, až dojde k dalšímu útoku na některou z menšin.

Na svém instagramovém účtu vyzvala slovenské zákonodárce, aby hlasovali pro přijetí zákona, který by stejnopohlavním párům zaručil větší práva. "Připojuji se k veřejné výzvě na podporu zákona o partnerském soužití. Doufám, že se ke mně přidáte," napsala herečka a vyzvala svoje sledující, aby připojili svůj podpis na stránkách www.mojapeticia.sk.

"Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co se odehrálo v úterý v Teplárně, zlomilo srdce každému slušnému člověku a zejména lidem z LGBT+ komunity," napsala a vyzvala následně politiky k činu a také k větší odpovědnosti za to, co veřejně říkají.

"Potvrďte vaše slova podpory a hlasujte pro tento zákon. Udělejte správný krok ke zrovnoprávnění. Pomůžete desítkám tisíc obyvatel žít v láskyplném vztahu bez neustálého strachu z právní nejistoty," zakončila svůj příspěvek Pauhofová.