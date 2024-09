"Člověk má pocit, že nestárne, dokud nemá srovnání," říká Klára Melíšková

Dvaapadesátiletá herečka Klára Melíšková patří mezi ty slavné ženy, o kterých se někdy v nadsázce říká, že snad ani nestárnou. Ona sama přiznává, že si svůj věk v podstatě nepřipouští. Ovšem pouze do doby, kdy je konfrontovaná s tvrdou realitou. Jako jsou například staré filmy či fotografie.

"Nedávno jsem doma našla fotky ze svého prvního filmu a říkala jsem si, že to je neuvěřitelný, jak jsem byla mlaďoučká! Člověk má pořád pocit, že nestárne, že to pořád tak jako jde a najednou, když vidí potom ty fotky a má srovnání, tak mu to dojde, že už je to někde jinde," říká se smíchem členka legendárního Dejvického divadla. Klíčem ke spokojenosti je podle ní mít sám sebe rád.

"Mám se ráda, ano. A myslím si, že to, jak se člověk má rád, a to, co vyzařuje, se potom odráží na tom, jakou má vizáž. Vnějšek není podle mě zas až tak důležitý. Ale spíš to, čím to ten člověk prozáří," dodala s tím, že ale k jejímu životu samozřejmě patří i velké množství pohybu. A to jak v práci, tak ve volném čase. Mezi její oblíbené aktivity patří například plavání nebo horská turistika.