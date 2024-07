"Bývalému manželovi hlídám děti a je to skvělý," říká Klára Melíšková

Rozvod je vždycky velmi náročnou situací a ne pokaždé se ho podaří zvládnout tak, aby spolu byli bývalí partneři schopni vycházet do budoucna. To však rozhodně není případ herečky Kláry Melíškové a jejího exmanžela, herce Lukáše Hlavici. "Teď se ukazuje, že to byl strašně správnej krok," komentovala Melíšková svoje rozhodnutí skončit v roce 2016 sedmnáct let trvající manželství, ze kterého vzešly dnes už dospělé děti Antonie a Ferdinand.

Melíšková manžela opustila údajně proto, že se zamilovala do režiséra Viktora Tauše, s nímž už ale dlouhou dobu pár netvoří a jiného partnera oficiálně nepředstavila. To Hlavica se v osobním životě posunul k nové rodině. "Má novou ženu a dvě malé děti. Všichni se stýkáme a máme se rádi," prozradila herečka v pořadu Strakatý Vary. A dodala, že jejich vztahy jsou v současnosti na takové úrovni, že se o děti svého bývalého muže dokonce stará.

"S mýma dětma hlídáme děti mého bývalého manžela a je to prostě skvělý. Když děláte kroky, který cítíte, že jsou správné, tak se vám to pak vrátí v dobrým," tvrdí s jistotou členka Dejvického divadla. Přiznala však, že než se dostali do tohoto bodu, byly i velmi náročné chvíle.

"Bylo to šílený, přestože jsem ten krok udělala já. Bylo to strašně bolestivý. Zasáhlo to děti i všechny zúčastněný osoby. Nedalo se ale nic dělat," říká s tím, že si je jistá, že opustit dlouholetý vztah bylo správné rozhodnutí. A dodala, že ji to posunulo i profesně. "Všechno, co zažijete, všechno, co se vás týká emočně, se dá herecky použít. Možná by se i mělo."