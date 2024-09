Klára Melíšková si svou frustraci vybíjela na dětech

Většina herců má nějakou svoji škatulku. Pro Kláru Melíškovou to bývají role žen, které jsou většinou nepříjemné nebo dokonce protivné. A přestože tvrdí, že s takovými postavami nemá mnoho společného, bývaly doby, kdy to nebyla tak úplně pravda.

"Když jsem hrála v minisérii Podezření, kde jsem hrála tu nepříjemnou zdravotní sestru, tak lidé říkali, jak jsem se proměnila, že takhle mě neznají. A moje děti říkaly, co blázní, že takhle se chovám běžně doma," prozradila na sebe Melíšková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. A vysvětlila také, že to už naštěstí není aktuální.

"To bylo dřív, když jsem byla frustrovaná. Říkám jim, že to s nimi nemá nic společného, že jsem byla frustrovaná a nespokojená se svým životem, proto jsem se k nim takhle ošklivě chovala. Pak jsem se jim omlouvala," přiznala herečka, která si v minulosti prošla krachem manželství. A velké emoce v jejím životě neopadají ani v práci. Od roku 1997 je členkou souboru Dejvického divadla.

"Lidé si myslí, že je tam taková prima parta, všechno uhlazené a všichni se mají rádi. Máme se rádi, ale někdy to jde velmi na dřeň, pohádáme se, křičíme na sebe, před premiérou třeba já brečím. Teď už teda moc ne, už jsem vyrovnanější. Posledních pár let, tři čtyři roky. Ale to se tak dělo, že jsme se pohádali a já jsem se zavřela na záchodě, kde jsem brečela, až pode mnou byla louže slz," nechala Melíšková nahlédnout za oponu slavného divadelního souboru.