Kim má Westa plné zuby. Kardashianová se údajně rozvádí, boj bude o obří rodinný dům

"Snaží se, aby to neprosáklo na veřejnost, ale je to hotová věc," řekl bulvárnímu deníku Page Six zdroj, podle kterého již Kim zaměstnala rozvodovou právničku Lauru Wasserovou, která momentálně řeší vyrovnání. Ta dříve pomáhala hvězdám jako Angelina Jolie, Johnny Depp nebo Britney Spearsová.

Manželé spolu nestrávili ani vánoční svátky, raper Kaney West zůstal na svém ranči ve Wyomingu. "Kim ho přiměla, aby se tam přestěhoval, a mohli tak žít odděleně, v klidu věci dořešit a rozvést se," píše Page Six.

Kim podle všeho došla trpělivost s Westovými výstřelky, které loni vyvrcholily kandidaturou na amerického prezidenta. Kardashianová přitom dokončuje přípravy na advokátní zkoušky a velmi se angažuje při reformě vězeňského systému ve Spojených státech. Kanye zase "opovrhuje" celým klanem Kardashianů a zejména jejich reality show považuje za nesnesitelnou.

Nejpalčivější otázkou rozvodu Kima a Kanyeho by mohl být jejich rodinný dům v Kalifornii, jehož proměnu si vzal na starosti West. Na úpravách za 20 milionů dolarů spolupracoval s belgickým designérem Axelem Vervoordtem.

Kim usiluje, aby jí dům zůstal, protože v něm vyrůstají jejich děti. Celebrita sice vlastní parcelu a okolní pozemky, ale majitelem domu je Kanye. Do renovace však investovali společně.

Pokud by se zvěsti potvrdily, jednalo by se o třetí rozvod Kim Kardashianové. Za Westa se provdala v roce 2014 v Itálii a vychovávají spolu čtyři děti.