Kim Kardashian a Kanye West jsou rozvedeni. Soud probíhal na dálku

Už třetí rozvod má za sebou americká celebrita Kim Kardashian. Ve středu 2. března u vrchního soudu v Los Angeles bylo rozvedeno její manželství s raperem Kanye Westem, který v poslední době vystupuje pod zkráceným jménem Ye. Podle deníku Independent se Kardashian zúčastnila jednání pomocí telekonference, zatímco její teď už exmanžel nebyl přítomný vůbec.

Přestože je jejich necelých osm let trvající manželství už oficiálně minulostí, čeká je ještě soud, který určí, kdo bude mít v péči jejich čtyři společné děti North, Sainta, Chicago a Psalma. Další střetnutí pak bude řešit rozdělení jejich společného majetku.

O rozvod požádala Kardashian minulý rok, důvodem mělo být partnerské odcizení. O tom promluvila v posledním dílu rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians. "Můj muž pendluje mezi státy. Nevadilo mi to, ale když mi padla čtyřicítka, uvědomila jsem si, že nechci mít manžela, který žije v jiné zemi. Nikdy jsem si nepřiznala, že jsem osamělá, myslela jsem si, že mám děti a všechno je v pohodě.

Chci někoho, s kým mohu dělat stejné věci, s kým můžu jít třeba cvičit. Jsou to drobnosti, na kterých ale záleží. Mám všechno, extravagantní život, jaký si většina ani neumí představit, a jsem za něj vděčná. Ale chci společné zážitky, ty pro mě mají význam," dodala slavná modelka a moderátorka.

Začátkem tohoto roku byl Kanye West vídán s jednatřicetiletou herečkou Julií Foxovou, poslední dny se pak objevoval ve společnosti Chaney Jonesové. Novým partnerem Kim Kardashian je osmadvacetiletý americký herec a komik Pete Davidson.