"Když chlap nejí, je to hrůza," říká Lela Vémola, která před Karlosem jídlo zamyká

Říká se, že nejtěžší boj zažívají zápasníci před vážením. Jde o souboj s kilogramy, kterých se potřebují zbavit, aby zvládli váhový limit. Karlos Vémola tak dokáže za den "shodit" i více než 10 kilogramů. Jak tohle období snáší jeho manželka?

"Snažím se před ním nejíst. Když má přísnou dietu, tak těsně před zápasem v ledničce nemůže být absolutně nic. Šuplíky musí být vyprázdněné, všechno se schovává. Musíme to s dětmi nějak v rámci možností vydržet. Nikdo, kdo nedržel někdy přísnou dietu, si neumí představit, co to člověku udělá, když najednou vidí nějakou sladkost, čokoládku nebo dobré jídlo," řekla Lela Vémola pro iDnes.

V době, kdy se Karlos odvodňuje, protože to je podstata dramatického úbytku váhy, vaří jeho žena sobě a dětem tak, aby se jídlo hned snědlo. A co dělá s potravinami, které v domácnosti zůstávají? "Já schovávám všechno do šatníku a kolikrát ho zamykám. Několikrát se mi stalo, že jsem se ráno vzbudila, on se mi tam ten muž dostal, odemkl si to, vyžíral mně tam a potom mi ještě vynadal, že je to moje chyba. Že jsem měla schovat klíček. Takže já všechno zamykám a klíček už před ním schovávám."

Influencerka dále prozradila, že se jí Karlos líbí, když je "vysekaný", i když nabírá. Deprimující pro ni ale je vidět ho právě ve fázi hubnutí. "Vidět ho zuboženého ve stavu, kdy je úplně "vycucnutý", to pro mě není úplně pěkné. Hlavně proto, že vidím, jak přitom trpí. Myslím, že se k němu hodí, když má trošku víc nabráno. Je pak samozřejmě i spokojenější, když může jíst. Když chlap nejí, je to hrůza," dodala Lela.