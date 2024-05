"Každá nevěra je kudla do zad," říká Aneta Vignerová o Kolečkově zradě

V podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové se jejich hostka, modelka a bývalá královna krásy Aneta Vignerová poohlédla za dobou před víc než rokem, kdy se v českém bulváru řešil milostní trojúhelník mezi ní, jejím letitým partnerem Petrem Kolečkem a herečkou Denisou Nesvačilovou. Ten uzavřela náhlá svatba Kolečka s Vignerovou.

První informace o Kolečkově nevěře se k Vignerové dostávaly už v čase, kdy se natáčel seriál Pálava (2022). K tomu psal Kolečko scénář a Nesvačilová hrála jednu z hlavních rolí. Jejich vztah ovšem brzy z toho profesionálního přerostl v něco víc. "Dostávaly se ke mně různé informace, jestli o tom něco vím a že se tam něco tvoří a že se nijak neschovává a je to tam celkem veřejné," vzpomínala teď Vignerová, která ještě v roce 2020 porodila scenáristovi syna Jiříka.

K turbulentnímu období svého vztahu se vrací velmi nerada. "Byla to prostě nevěra, ale říct mi to sám nepřišel. Já jsem na něj pak udeřila, jestli je to pravda, a on mi tehdy řekl, že s ní byl v kině," popsala, jak odhalení probíhalo. Kolečko si nenechal ovšem líbit to, že by chyba byla jenom na jeho straně. "Já jsem si tím uvědomila spoustu věcí, a že jsem některé věci mohla dělat líp. Ale k tomu se samozřejmě dostaneš tím, že i ten chlap tě tak trošku obviňuje, žes na něj neměla čas a kdesi cosi."

Přesto má na jeho chování jednoznačný názor. "Já si myslím, že každá nevěra je kudla do zad, je to lež. Ty máš pocit, že s tím člověkem jedeš fair play, a on prostě přijde a zezadu tě píchne. A on tě ani nepíchne, ještě se to dozvíš od někoho jiného," postěžovala si. Ale nakonec tvrdí, že to i k něčemu bylo - svému muži prý znovu plně důvěřuje.

"Je to hrozné, že to musí být zrovna nevěra, a je to hnusné, ale nám to hrozně pomohlo a řekla bych, že to je mezi námi teď lepší, než to bylo," uzavřela to překvapivě.