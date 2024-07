Klus ukázal nahý zadek, Hanychová je v ráji a Krajčo má nového mazlíčka

Prázdniny jsou skoro v polovině a i české celebrity je využívají k tomu, aby odjely na dovolenou. Zpěvák Tomáš Klus vyrazil s celou rodinou do Chorvatska, kde ho zastihla zpráva o úspěchu jeho písně v hitparádě. Svým fanouškům se odvděčil opravdu nečekaným způsobem.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.