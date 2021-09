Kateřina Brožová promluvila o těžké autonehodě. Dodnes má následky

Kateřina Brožová promluvila v pořadu 13. komnata o osudové dopravní nehodě z roku 2003, která mohla skončit tragicky. V té době si česká herečka prošla těžkými zkouškami, vážná dopravní nehoda mohla mít fatální následky v podobě ochrnutí a hrozby konce kariéry.

“Když se mi stala ta autonehoda, tak si člověk asi úplně přesně neuvědomí, co se to vlastně děje. Protože jenom vnímá ten pohyb nejbližších, to znamená rodiny, která má samozřejmě strach. Úplně mi nedocházelo, co se vlastně stalo, jak blízko jsem byla situaci, kdy už se nemuselo stát nic dalšího,“ popsala herečka v České televizi v pořadu 13. komnata.

“Největší strach jsem měla z toho, že jsem doma měla malé dítě. Teprve pak jsem začala přemýšlet o tom, co všechno se mohlo stát. V té situaci jsem si uvědomila, že mě tady pánbůh nechal pro ni,“ pokračovala. “Stalo se to 7. dubna a předcházely tomu tři týdny jarního počasí. Myslím, že jsem už měla dokonce přehozené jarní gumy. V té době jsme bydleli s mým tehdejším mužem Zdeňkem v Jevanech, dcerce Kačce byl tehdy jen rok a půl. Měla jsem cestu do Prahy, spěchala jsem na jednání,“ popisuje dál.

“Na víkend se tehdy úplně změnilo počasí a přišla náhlá studená vlna, která přinesla i trochu sněhu a minusové teploty. Toho jsem si nevšimla, byla jsem v nějakém svém vnitřním rozpoložení. Jela jsem zkratkou přes les, kde jsem dostala smyk a ošklivě jsem se vybourala. Nebyla jsem připoutaná,“ vzpomíná dál na osudový den.

Herečka dostala smyk a svým terénním Mercedesem ML 500 sjela do příkopu, ze kterého s vozem vyletěla. Následně narazila do tří stromů a čelně do betonového můstku. Rozdrtila si dva krční obratle, ohrozila míchu a zlomila si nos. Za to, že přežila, vděčí velkému SUV, v malém osobáku by se prý asi úplně rozbila. Ona sama a dokonce ani lékaři nevěděli, zda bude ještě někdy chodit, nebo žít s trvalými následky v podobě ochrnutí. Dodnes trpí občasnými bolestmi hlavy a migrénou.

Po těžké autonehodě ji čekala další nepříjemnost - rozvod s manželem Zdeňkem Tomanem. „Začalo velmi těžké období. Měla jsem pocit, že se proti mně všichni spikli. Moje maminka měla navíc těžkou mozkovou příhodu. Nechtěla jsem ale nikoho obtěžovat a snažila jsem se vše překonávat s pomocí víry. Největší oporou mi po celou dobu byla má dnes už devatenáctiletá dcera,“ zakončila Brožová.