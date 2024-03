Kate Winsletová trpěla poruchou příjmu potravy: "Ani jsem nebyla tlustá, dop*dele"

Jen málokterá herečka si musela vyslechnout tolik poznámek týkajících se její váhy a postavy jako Kate Winsletová. Dnes už ji takové řeči nevyvádí z míry. Ale v minulosti kvůli kritice zažila období, kdy ze stresu nemohla jíst a trpěla poruchou příjmu potravy.

"Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Protože víte, jak to je, lidé kolem vás říkají: 'Hej, vypadáš skvěle! Zhubla jsi!' Takže i kompliment, že vypadáte dobře, je spojen s hmotností. A to je jedna věc, do které si teď nenechám mluvit. Když to někdo řekne, hned ho vyrazím," řekla pro The New York Times.

Zavzpomínala také na nejtěžší období své kariéry, které zažila po úspěchu filmu Titanic. Tehdy noviny po celém světě plnily zmínky o tom, jak vypadá. "Zažila jsem obrovské množství odsuzování a pronásledování. Lidé o mně mohou říkat, co chtějí, ale nikdy nebudou moct tvrdit, že jsem si stěžovala nebo se chovala špatně. Raději bych zemřela. Nemohla jsem si stěžovat, protože by se lidé otočili a řekli: Znovu ta stěžovatelka. Bylo lepší trpět v tichosti než riskovat, aby se to obrátilo proti mně, a tak to mám i dnes," přiznala herečka, kterou média tehdy hodně trápila.

"Byli tak zlí. Nebyla jsem ani tlustá, dop*dele," ulevila si. "Kdybych mohla vrátit čas, použila bych svůj hlas tehdy úplně jinak. Řekla bych novinářům: 'Neopovažujte se se mnou takto zacházet. Jsem mladá žena, moje tělo se mění, zjišťuji to, jsem hluboce nejistá, mám strach, nedělejte mi to těžší, než už to je,'" uvažovala. "To je šikana a vlastně to hraniční se zneužíváním, řekla bych."

Teď je prý ráda za to, že dnes už je situace poněkud jiná a mladé herečky nemusí čelit takovému tlaku, jaký zažila ona.