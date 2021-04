Kate a William slaví desáté výročí svatby. Tyhle záběry sledovaly dvě miliardy lidí

Své ano si devětadvacetiletá nevěsta a o půl roku mladší ženich řekli v londýnské katedrále svatého Petra 29. dubna 2011. Do manželství vstoupili devět let poté, co se seznámili na univerzitě St. Andrews ve Skotsku.

Sňatek měl oživit slávu britské monarchie a zasadit ji do moderní doby, vyvolal nejen nadšení svátečních hostů metropole, ale i zájem dvou miliard lidí u obrazovek ve 180 zemích světa.

Novomanžele, kteří od té doby nesou titul vévoda a vévodkyně z Cambridge, oddal arcibiskup z Canterbury. V červenci 2013 se jim narodil princ George a o dva roky později, v květnu 2015, princezna Charlotte. Třetí dítě, princ Louis, se páru narodil v dubnu 2018.

Williamův mladší bratr Harry se oženil o sedm let později. Meghan Markleovou si vzal 19. května 2018: